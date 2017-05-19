Хорошо учится, но плохо ходит: Саакян рассказала о своем сыне Давиде

Давид Магарян и Амир Джагаев, у которых ДЦП, нуждаются в операции, об этом рассказала представитель фонда «Ашана» Мактина Джинджолия.

Мама Давида Сюзанна Саакян надеется, что операция поможет ее сыну, и он станет ходить, как все, как его брат-близнец Самвел.

"Давид ходит в обычную школу. Неплохо учится. Любит играть, как и все ребята во дворе, даже на велосипеде пытается кататься. Он часто спрашивает меня: "Почему я не такой, как мой брат?" — с волнением отметила Саакян.

У мамы Амира Илоны Перцхелия похожая надежда. Ее сын вовсе не ходит, хотя по характеру он очень активный.

"У него ДЦП. Он скрещивает ножки и не может ходить. Зимой приезжали врачи из Еревана. При осмотре они сказали, что необходима операция, чтобы он начал делать какие-то шаги. Он активный ребенок, знает буквы, читает по слогам, рисует, лепит, занимается у частного преподавателя. Врачи обещали помочь", — пояснила мама Амира.

По словам Мактины Джинджолия, стоимость операций Давида Магаряна и Амира Джагаева 370 тысяч рублей. Она обратилась к гражданам оказать возможную помощь в сборе средств. При содействии "Международного Фонда Апсны" в Армении с 2016 года лечатся дети с диагнозом ДЦП.

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