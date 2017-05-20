Умельцы из Орла создали автомобиль-трансформер на базе Лады

Смотрите трансляцию со второго полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Военную присягу в Министерстве обороны Республики Абхазия приняли 53 новобранца весеннего призыва абхазской армии.
Улан Чыныбаев, которого в народе прозвали Таш Чабар, кулаком разбивает крупные камни, буквально разделяя их надвое.
Львенок Бахати Моджа вышел на первую прогулку в зоопарке Далласа (США). Родившийся 17 марта детеныш львицы Лины весит 5,8 кг и чувствует себя хорошо. Львенок родился в зоопарке впервые за 43 года.
Смотрите трансляцию со второго полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Абхазские команды по волейболу и настольному теннису окончили свои выступления на Всемирных играх юных соотечественников в Казани.
В концерте для детей из малообеспеченных семей приняли участие Государственный камерный оркестр Абхазии и начинающие музыканты, ученики музыкальных школ республики.
Каждая третья семья, появившаяся в Южной Осетии за последние три года, - распалась. Каковы причины?
Изменения в закон "О телекоммуникациях» предполагают тотальный контроль за SIM-картами и необходимость уведомления властей при утере телефона.
Основатель эхокардиографии Филипп Дженти в Ереване даст армянским врачам мастер-класс по пренатальной диагностике.
Платежные терминалы для приема пожертвований установлены в Центральной мечети Южной столицы Казахстана.
В Бишкеке пройдет шествие в память о жертвах ДТП – организаторы хотят обратить внимание водителей на ужасающие масштабы смертности на дорогах.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX — 2017 начала работу в белорусской столице.
Уже полгода антикоррупционное бюро Латвии KNAB остается без руководителя – ни один претендент на вакансию не прошел конкурса.
Жителям Литвы стало доступно приложение "Помощь себе", которое позволит следить за эмоциями и, в случае чего, подскажет куда обратиться за помощью.
В Молдове продолжают подсчитывать ущерб нанесенный сельскому хозяйству майскими проливными дождями и апрельским снегопадом.
Руководители антитеррористических подразделений спецслужб стран СНГ проведут сборы в столице Таджикистана.
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили выход Узбекистана через порты Туркменистана в Каспийское море.
На учениях «Весенний шторм» в Эстонии произошло уже третье ЧП – на сей раз с дороги слетела бронемашина. Пострадали два человека.
Каждая третья семья, появившаяся в Южной Осетии за последние три года, - распалась. Каковы причины?
Изменения в закон "О телекоммуникациях» предполагают тотальный контроль за SIM-картами и необходимость уведомления властей при утере телефона.
Основатель эхокардиографии Филипп Дженти в Ереване даст армянским врачам мастер-класс по пренатальной диагностике.