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Умельцы из Орла создали автомобиль-трансформер на базе Лады

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(1:09 / 9.18Mb / просмотров видео: 235)
RUPTLY
© RUPTLY.

Настоящего трансформера собрал каскадер из Орла Геннадий Кочерга вместе со своим сыном. Смотрите на видео, как "десятка" превращается в стреляющего робота.



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Умельцы из Орла создали автомобиль-трансформер на базе Лады
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