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Трамп танцевал с мечом на церемонии в Эр-Рияде

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RUPTLY
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Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приняли участие в традиционном танце с мечами во время официальной церемонии, приуроченной к визиту президента США в Эр-Рияд.



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