Трамп танцевал с мечом на церемонии в Эр-Рияде

Презентация первого в России 3D-принтера для производства крупногабаритных металлических изделий размерами до трех кубических метров прошла на IV форуме молодых ученых U-NOVUS в Томске.
Смотрите трансляцию со второго полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Настоящего трансформера собрал каскадер из Орла Геннадий Кочерга вместе со своим сыном. Смотрите на видео, как "десятка" превращается в стреляющего робота.
Военную присягу в Министерстве обороны Республики Абхазия приняли 53 новобранца весеннего призыва абхазской армии.
Первенство Европы по вольной борьбе, греко-римской и женской борьбе среди школьников проходило в Белграде в Сербии с 19 по 21 мая.
День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечают в Абхазии 21 мая. О памятной дате и о трагедии народа в XIX веке рассказал историк Сослан Салакая.
Завершился этап полуфинальных соревнований детского международного вокального конкурса "Ты супер!". В финал проекта вышли восемь финалистов.
Почему в Осетии долги для многих стали образом жизни и как это привело к тому, что в магазинах в долг не дают даже «по-братски».
Турецкая полиция провела антитеррористическую операцию в Анкаре, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана.
Финал вокального конкурса "Армянский голос Петербурга" пройдет 25 мая в северной российской столице – Санкт-Петербурге.
Политолог Досым Сатпаев считает, что власти следует начать честный разговор с народом касательно ситуации с пенсионным фондом.
Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии оползня в Ошской области Кыргызстана, накрывшего 45 домов.
Белорусские таможенники пресекли незаконную перевозку 80 тонн картофеля и лука в Россию.
Министерство обороны Латвии «поголовно» пересчитало солдат НАТО, которые с июня будут расквартированы в стране.
Некие диверсанты атакуют литовский город Паневежис с целью захватить все важные объекты – таков сценарий учений "Королевский меч – 2017".
Порядка полутора тысяч человек протестовали в Бельцах против изменения избирательной системы и внедрения смешанной системы голосования.
Силовики России и Таджикистана впервые вышли на старт международной "Гонки героев" в предгорьях Памира.
"Узбекнефтегаз" и "Туркменнебит" будут совместно разрабатывать и добывать нефть на Каспийском шельфе.
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес передал экс-президенту США Джорджу Бушу высшую эстонскую награду. Правда спустя пять лет.
Почему в Осетии долги для многих стали образом жизни и как это привело к тому, что в магазинах в долг не дают даже «по-братски».
Турецкая полиция провела антитеррористическую операцию в Анкаре, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана.
Финал вокального конкурса "Армянский голос Петербурга" пройдет 25 мая в северной российской столице – Санкт-Петербурге.