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Мощи Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя в Москве

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Мощи Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Святыню встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



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