Тысячи фанатов мадридского Реала праздновали победу команды

Из 92 участников отборочного тура проекта "Ты супер!" до полуфинала дошли только 20 юных вокалистов, и только 10 из них получили право выступить в финале проекта, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 мая. В числе финалистов шоу юная вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба.

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