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Тысячи фанатов мадридского Реала праздновали победу команды

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Тысячи людей вышли на улицы Мадрида, чтобы отпраздновать победу футболистов "Реала", команда обыграла "Малагу" в матче 38-го тура и стала чемпионом испанской Примеры.



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