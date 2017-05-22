Тысячи фанатов мадридского Реала праздновали победу команды

Видеомост Москва-Сухум-Минск в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса "Ты супер!" провели 22 мая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.
Мощи Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Святыню встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Смотрите прямую трансляцию с пресс-конференции международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Массовые демонстрации венесуэльской оппозиции прошли в субботу в Каракасе и ряде других городов.
Из 92 участников отборочного тура проекта "Ты супер!" до полуфинала дошли только 20 юных вокалистов, и только 10 из них получили право выступить в финале проекта, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 мая. В числе финалистов шоу юная вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба.
В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
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