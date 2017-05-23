Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку во время визита в Израиль

На записи видно, как американский лидер довольно долго тянет руку к жене. Сначала она его игнорирует, а затем слегка шлепает мужа по ладони. После этого огорченный Трамп начинает поправлять галстук.
На записи видно, как американский лидер довольно долго тянет руку к жене. Сначала она его игнорирует, а затем слегка шлепает мужа по ладони. После этого огорченный Трамп начинает поправлять галстук.
Очевидцы теракта на "Манчестер Арене" записали на видео первые минуты после взрыва, жертвами которого стали по меньшей мере 22 человека.
Книгу Игоря Балабанова и Семена Никифорова "Гагрский залив. Рекреационный потенциал природно-геологических условий прибрежно-морской полосы" презентовали в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Новые методы терапии и хирургического лечения онкозаболеваний изучили специалисты НОЦ Абхазии в российских медцентрах.
Видеомост Москва-Сухум-Минск в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса "Ты супер!" провели 22 мая в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.
Святой апостол Симон Кананит был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, проповедовавшим православие в Абхазии вначале нашей эры.
Взрыв на стадионе "Манчестер Арена" в Британии мог произвести смертник. В результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 22 человека погибли и 59 госпитализированы.
После теракта экскурсии в Манчестер пока не отменяются, город посещают в основном индивидуальные туристы, увлеченные футболом.
Комитет Госбезопасности Южной Осетии принял в свои ряды 42 офицера, окончивших академию ФСБ России.
В Азербайджане завершились IV Игры исламской солидарности. Лидером медального зачета стала страна-хозяйка соревнований. В тройке Турция и Иран.
Армения намерена закупить у России сельхозтехнику на $50 миллионов, поскольку 95% армянского парка требует обновления.
Казахстан и Россия в ближайшее время намерены обсудить дальнейшее использование "Байконура" и начать разработку ракеты среднего класса.
Более чем на $140 миллионов увеличились денежные переводы кыргызских трудовых мигрантов в республику по сравнению с прошлым годом.
Россельхознадзор с 24 мая вводит ограничения на поставки мясной продукции с трех белорусских предприятий.
Военные Латвии в очередной раз заявили об обнаружении вблизи своих границ военно-транспортного самолета ВКС России Ан-26.
Столица Молдовы осталась без руководителей – мэр Кишинева уехал за границу, а его первые замы находятся под следствием.
Столица Молдовы осталась без руководителей – мэр Кишинева уехал за границу, а его первые замы находятся под следствием.
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за неправильное оформление документов на проживание в России.
В Узбекистане продолжает расти курс доллара и евро по отношению к суму, который с начала года подешевел более чем на 15 процентов.
Центристская партия Эстонии против того, чтобы сделать все детсады эстоноязычными, а всех неграждан лишить права голоса на местных выборах.
Комитет Госбезопасности Южной Осетии принял в свои ряды 42 офицера, окончивших академию ФСБ России.
В Азербайджане завершились IV Игры исламской солидарности. Лидером медального зачета стала страна-хозяйка соревнований. В тройке Турция и Иран.
Армения намерена закупить у России сельхозтехнику на $50 миллионов, поскольку 95% армянского парка требует обновления.