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Поклонение мощам Николая Чудотворца: очередь к храму Христа Спасителя в Москве

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Несколько тысяч верующих образовали многокилометровую очередь к храму Христа Спасителя, чтобы поклониться привезенным из Италии мощам Николая Чудотворца.

Уже во второй день после пребывания мощей в Москве, очередь к храму составила около двух с половиной километра. Это на километр больше, чем в первый день

В ожидании возможности поклониться мощам, люди выстроились вдоль Пречистенской набережной, очередь начинается от станций метро "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Кропоткинская".

Чтобы избежать давки, волонтеры и полицейские разделяют верующих на небольшие группы в 100-150 человек, на протяжении всей очереди расставлены туалетные кабинки и зеленые палатки, в которых можно купить еду и воду.

Мощи впервые в истории покинули итальянский город Бари. Святыня пробудет в московском храме Христа Спасителя 52 дня — до 12 июля, где ей можно будет поклониться с 8.00 до 21.00. Затем она на две недели отправится в Санкт-Петербург, а уже оттуда вернется в Италию.



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