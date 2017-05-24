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Робот-полицейский в Дубае

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(0:37 / 4.92Mb / просмотров видео: 404)
RUPTLY
© RUPTLY.

Первый робот-полицейский официально присоединился к составу полиции Дубая в воскресенье.

Рост робота — 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Он оснащён "детектором эмоций ", который распознает жесты и сигналы руками на расстоянии до 1,5 метров. Также он способен распознавать эмоции и выражение лица собеседника.

Патрулируя улицы, робот поможет полиции находить нарушителей порядка и предоставлять соответствующие видеозаписи. Как заявили в полиции Дубая, робот призван помогать людям на улицах, в общественных местах, а также бороться с преступностью и отвечать за городскую безопасность.

Робот обладает способностью ориентироваться на местности благодаря встроенному навигатору, общаться на шести языках, включая английский и арабский, и предоставлять жителям возможность совершать через него оплату услуг полиции.



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