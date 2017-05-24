Робот-полицейский в Дубае

Рост робота — 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Он оснащён "детектором эмоций ", который распознает жесты и сигналы руками на расстоянии до 1,5 метров. Также он способен распознавать эмоции и выражение лица собеседника.

Патрулируя улицы, робот поможет полиции находить нарушителей порядка и предоставлять соответствующие видеозаписи. Как заявили в полиции Дубая, робот призван помогать людям на улицах, в общественных местах, а также бороться с преступностью и отвечать за городскую безопасность.

Робот обладает способностью ориентироваться на местности благодаря встроенному навигатору, общаться на шести языках, включая английский и арабский, и предоставлять жителям возможность совершать через него оплату услуг полиции.