Простой и лаконичный: на что похож новый логотип Абхазской филармонии

Базовый вид логотипа - это использование фирменного знака и фирменного текста, то есть наименования учреждения.

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По словам дизайнера, хотя логотип простой и лаконичный в воспроизведении, любой человек может нарисовать, имея ручку и бумагу — он полифункционален, скрывает много значений.

Применяются три вида начертания фирменного логотипа, три языковых варианта - на абхазском, русском и английском.

Мария Айба отметила, что в ближайшем времени активное использование логотипа на фотографиях, на полиграфии, на фирменной продукции вызовет ассоциативную привязку этого знака к Абхазской филармонии.

При этом художественный руководитель Эсма Джениа подчеркнула, что и на сайте филармонии и в официальной документации, на бланках, визитках, везде будет отражено полное название "Абхазская государственная филармония имени Раждена Джгуатановича Гумба".

Художественный руководитель рассказала о планах филармонии на лето. В самом начале июня на абхазской сцене выступит молодая пианистка из Великобритании Май Чарисса, в середине июля пройдет II Международный джазовый фестиваль, а в конце июля с сольным концертом выступит солиста Абхазской филармонии оперная певица Нана Черкезия.



