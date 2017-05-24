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Простой и лаконичный: на что похож новый логотип Абхазской филармонии

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(4:03 / 29.16Mb / просмотров видео: 31)
SputnikЗафас Гамгия, Амра Амичба
© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба

Художественный руководитель Абхазской госфилармонии имени Раджена Гумба Эсма Джениа и дизайнер Марии Айба представили новый логотип филармонии на пресс-конференции в среду 24 мая.

Базовый вид логотипа  - это использование фирменного знака и фирменного текста, то есть наименования учреждения.

Подробнее об этом читайте здесь>>

По словам дизайнера, хотя логотип простой и лаконичный в воспроизведении, любой человек может нарисовать, имея ручку и бумагу — он полифункционален, скрывает много значений. 

Применяются три вида начертания фирменного логотипа, три языковых варианта  - на абхазском, русском и английском. 

Мария Айба отметила, что в ближайшем времени активное использование логотипа на фотографиях, на полиграфии, на фирменной продукции вызовет  ассоциативную привязку этого знака к Абхазской филармонии.

При этом художественный руководитель Эсма Джениа подчеркнула, что и на сайте филармонии и в официальной документации, на бланках, визитках, везде будет отражено полное название "Абхазская государственная филармония имени Раждена Джгуатановича Гумба".

Художественный руководитель рассказала о планах филармонии на лето. В самом начале июня на абхазской сцене выступит молодая пианистка из Великобритании Май Чарисса, в середине июля пройдет II Международный джазовый фестиваль, а в конце июля с сольным концертом выступит солиста Абхазской филармонии оперная певица Нана Черкезия. 




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