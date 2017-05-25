Картины на кофейной пенке

Народному артисту Абхазии Леварсе Касландзия, который всю свою жизнь посвятил театру, 25 мая 2017 года исполнилось бы 105 лет. О его ярких и неповторимых ролях, его вкладе в культуру страны и удивительном таланте вжиться в любую роль, рассказала корреспонденту Sputnik театровед Светлана Корсая.

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