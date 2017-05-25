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Картины на кофейной пенке

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(0:45 / 5.80Mb / просмотров видео: 500)
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© Sputnik.

Бариста из Южной Кореи Ли Канбин рисует на кофейной молочной пенке различные картины известных художников, а также героев мультфильмов и живописные пейзажи и натюрморты.



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