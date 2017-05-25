Картины на кофейной пенке

Трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будет организован в Сухуме 27 мая в 19:00.
Более 20 футболистов привлечены к тренировочным сборам национальной команды Абхазии по подготовке к Чемпионату Европы по версии ConIFA.
Окончанию учебного года были посвящены "Веселые старты" для учителей в первой спортшколе Сухума в четверг 25 мая.
Президент Владимир Путин заехал в храм Христа Спасителя и приложился к мощам святителя Николая Чудотворца.
Абхазский спортсмен Батал Чежия выступит в вечере профессионального бокса, который пройдет в Ростове-на-Дону 3 июня.
Народному артисту Абхазии Леварсе Касландзия, который всю свою жизнь посвятил театру, 25 мая 2017 года исполнилось бы 105 лет. О его ярких и неповторимых ролях, его вкладе в культуру страны и удивительном таланте вжиться в любую роль, рассказала корреспонденту Sputnik театровед Светлана Корсая.
Валерия Адлейба выступит в финале шоу "Ты супер!" на сцене Кремлевского дворца в Москве в пятницу 26 мая.
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Саперы российской военной базы в Южной Осетии изучили новые методы разминирования.
Двое бегунов из Сомали не вернулись на родину после Игр исламской солидарности – атлеты остались в Баку и теперь их ищет полиция.
Американский комедийный актер и режиссер Кэв Оркиян намерен снять фильм «Нераскрытая Армения».