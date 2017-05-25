Команда "Ух!": сухумские учителя бегали и играли в честь окончания учебного года

Команды из пятнадцати школ города сразились в пяти эстафетах. Учителя катали воздушные шарики ракеткой для бадминтона, бегали с баскетбольными мячами под мышками и водили шайбу клюшкой по полу под крики и аплодисменты групп поддержки.

"Веселые старты" для педагогов – привычные соревнования для города, но последние два года они не проводились. Организаторы – Управление образования города, даже не рассчитывало на такое количество участников и болельщиков.

Конкурсы и эстафеты были рассчитаны на средние возможности взрослого человека.



