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Команда "Ух!": сухумские учителя бегали и играли в честь окончания учебного года

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(0:54 / 7.06Mb / просмотров видео: 69)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Окончанию учебного года были посвящены "Веселые старты" для учителей в первой спортшколе Сухума в четверг 25 мая.

Команды из пятнадцати школ города сразились в пяти эстафетах. Учителя катали воздушные шарики ракеткой для бадминтона, бегали с баскетбольными мячами под мышками и водили шайбу клюшкой по полу под крики и аплодисменты групп поддержки.

"Веселые старты" для педагогов – привычные соревнования для города, но последние два года они не проводились. Организаторы – Управление образования города, даже не рассчитывало на такое количество участников и болельщиков.

Конкурсы и эстафеты были рассчитаны на средние возможности взрослого человека. 




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