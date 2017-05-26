Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017

"В металле" на форуме представлены 22 вертолета, два гироплана и более 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей.
"В металле" на форуме представлены 22 вертолета, два гироплана и более 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей.
Актеры Абхазского драмтеатра вернулись с гастролей в Турции и рассказали на пресс-конференции в Sputnik о том, как прошел показ спектакля "Махаджиры" и театральной композиции "Семра".
Финал международного музыкального шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 27 мая в 20:00.
Финальное выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на международном музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ 27 мая в 20:00.
На финале проекта "Ты супер!" в Кремле Валерия Адлейба будет блистать в платье бренда Rasario.
Президент Абхазии посетил сельскохозяйственные предприятия Очамчырского района в пятницу 26 мая.
В семи детских садах Сухума зафиксирована вспышка ветрянки, сообщила ведущему радио Sputnik Абхазия главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.
Трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будут организованы в Сухуме 27 мая в 19:00.
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Задержанному мэру Кишинева либералу Дорин Киртоакэ грозит до семи лет лишения свободы за использование служебного положения в личных целях.
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Три свата, правило второго тоста и невозможность ответить согласием сразу – свадебные традиции осетин.
Зампред Партии Народный фронт Азербайджана Гёзал Байрамлы задержана при попытке контрабандного ввоза в страну 12 тысяч долларов.
Столица Армении – город Ереван – заняла второе место в списке наиболее недорогих туристических направлений для россиян.