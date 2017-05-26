23:47 26 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017

Получить короткую ссылку
27 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:34 / 4.38Mb / просмотров видео: 109)
RUPTLY
© RUPTLY.

В четверг в Москве открылась юбилейная 10-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2017. В двух выставочных залах и на открытой площадке перед павильоном "Крокус Экспо" разместились экспозиции 237 компаний из 21 страны мира.

"В металле" на форуме представлены 22 вертолета, два гироплана и более 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на саммите НАТО в Брюсселе
    НАТО в удивлении

    Президент Латвии, премьер Эстонии, и даже канцлер Германии, были удивлены носками главы кабинета министров Канады на саммите НАТО.

  • Вильнюсский университет, архивное фото
    Кругом враги!

    Вильнюсский вуз через свой аккаунт в Фейсбуке предупредил студентов о том, что в учреждении замечен офицер российской разведки.

  • Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ
    Семь лет для либерала

    Задержанному мэру Кишинева либералу Дорин Киртоакэ грозит до семи лет лишения свободы за использование служебного положения в личных целях.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последний звонок в Абхазии
Закрылась в детство дверь: прощание со школой
Квадрокоптер Юрик гироплан Ventocopter R1 и другие новинки выставка HeliRussia
Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia