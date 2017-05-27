LIVE: финал вокального конкурса "Ты супер!" в Кремлевском дворце

Возобновить работу Сухумского молочного завода планируется в июне 2017 года, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Инвестагентства Абхазии Алмас Тания.

Лили Хагба – языковед, доктор филологических наук, автор более 60 статей по различным вопросам лексического состава, грамматической структуры абхазского и абазинского языков.

Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на военной базе Сигонелла в Италии заявил, что терроризм является угрозой для всего человечества и пообещал победить его.