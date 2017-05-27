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LIVE: финал вокального конкурса "Ты супер!" в Кремлевском дворце

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Темы:
Все выпуски шоу "Ты супер!" 2017 НТВ (120)
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НТВ
НТВ

Смотрите трансляцию финала первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.

Темы:
Все выпуски шоу "Ты супер!" 2017 НТВ (120)


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