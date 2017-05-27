Групповое фото на G7

Смотрите трансляцию финала первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Совет Народных Комиссаров РСФСР 28 мая 1918 года утвердил "Декрет об учреждении Пограничной охраны РСФСР", положивший начало истории пограничных войск.
26 мая на финале шоу "Ты супер!" в Государственном Кремлевском дворце Sputnik провёл акцию для зрителей концерта.
Российская авиация уничтожила 32 пикапа и более 120 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ), направлявшихся из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, сообщил источник в Минобороны РФ.
Смотрите трансляцию финала первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Возобновить работу Сухумского молочного завода планируется в июне 2017 года, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Инвестагентства Абхазии Алмас Тания.
Лили Хагба – языковед, доктор филологических наук, автор более 60 статей по различным вопросам лексического состава, грамматической структуры абхазского и абазинского языков.
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Готов ли Таджикистан стать полноправным членом Евразийского экономического союза?
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Эстония провоцирует Россию на ответную реакцию, а потом выставляет ее как "агрессию", чтобы почаще напоминать о себе ЕС и НАТО, считает эксперт.
Гуляя по Цхинвалу мужчина может ослепнуть от сияния женской красоты и даже получить инфаркт от резко участившегося биения влюбленного сердца.
Заместители глав МИД прикаспийских государств соберутся в Туркменистане для обсуждения вопросов по Каспийскому морю.
Как расширить бизнес при реализации продукции на внутреннем рынке ЕАЭС рассказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.