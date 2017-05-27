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Групповое фото на G7

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(0:30 / 4.01Mb / просмотров видео: 39)
RUPTLY
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Саммит глав МИД G7 открыли в итальянском городе Лукка, министры провели первые переговоры в рамках мероприятия и сделали традиционное фото, дружески общаясь друг с другом.



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