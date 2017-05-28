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Глава Русской Православной Церкви освятил храм в Бишкеке

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(2:13 / 16.23Mb / просмотров видео: 249)
Sputnik / Эмиль Садыров
© Sputnik. / Эмиль Садыров

Во время первого визита в Кыргызстан патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил отремонтированный Свято-Воскресенский кафедральный собор и провел божественную литургию.

В воскресенье утром у столичного собора собрались несколько тысяч верующих, передает Sputnik Кыргыстан.



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