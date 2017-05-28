Глава Русской Православной Церкви освятил храм в Бишкеке

В воскресенье утром у столичного собора собрались несколько тысяч верующих, передает Sputnik Кыргыстан.
В воскресенье утром у столичного собора собрались несколько тысяч верующих, передает Sputnik Кыргыстан.
Жители и гости Сухума увидели трансляцию финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 27 мая.
Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.
Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.
Трансляция финального концерта международного вокального проекта "Ты супер!" состоялась в субботу 27 мая на телеканале НТВ и портале агентства Sputnik.
Валерия Адлейба стала победительницей международного проекта "Ты супер!". 27 мая за юную вокалистку болели в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
Телетрансляция финального концерта международного вокального проекта "Ты супер!" состоялась 27 мая на телеканале НТВ и портале агентства Sputnik.
Финальная часть международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна 2017" пройдет в детском лагере "Артек" в Крыму с 31 мая по 1 июня.
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Как расширить бизнес при реализации продукции на внутреннем рынке ЕАЭС рассказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.