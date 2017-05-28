Гигантское колесо обозрения открылось в Китае

Датские музыканты Between Music сыграли в аквариумах на Дягилевском фестивале в Перми. Артисты играли на необычных инструментах, способных звучать под водой.
Жители и гости Сухума увидели трансляцию финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 27 мая.
Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.
Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.
Конкурс "Абхазия в войнах ХХ века" проводился среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ при содействии Министерства образования и науки Республики Абхазия.
Об истории знаменитой "зеленой линии", разделяющей Кипр на две части, читайте в материале колумниста Sputnik Саиды Возба.
Финальная часть международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна 2017" пройдет в детском лагере "Артек" в Крыму с 31 мая по 1 июня.
В Южной Осетии отметили День пограничника - основные мероприятия состоялись в Пограничном управлении ФСБ России в республике.
Активы терпящего крах Международного банка Азербайджана настолько велики, что являются угрозой для всей банковской системы страны.
Всемирно известный шансонье и благотворитель Шарль Азнавур вновь прибыл в Ереван.
В Казахстанском Петропавловске дождь беспрестанно льет уже сутки и прогнозируется еще как минимум на два дня.
Суд Бишкека запретил активистам проводить шествие в память о жертвах дорожно-транспортных происшествий.
Больше всего помидоров из Турции, запрещенных в России, в первом квартале 2017 года было экспортировано в Беларусь.
В Латвии наа учениях Guardian Response под руководством США отрабатывались действия при ЧП с большим числом пострадавших.
Больше всего туристов в Литву приезжает из России и Беларуси, но литовцы и сами стали достаточно часто путешествовать по стране.
Биометрический загранпаспорт Молдовы попал в топ самых "удобных" для путешествий документов мира.
В Таджикистане ожидается сильный ветер, который приведет к пыльной буре и мгле.
Экспертная комиссия в Узбекистане утвердила перечень компьютерных игр, которые не рекомендуются к ввозу.
Очередное осквернение памятника павшим воинам вынудило людей выступить с неожиданной инициативой.
В Южной Осетии отметили День пограничника - основные мероприятия состоялись в Пограничном управлении ФСБ России в республике.
Активы терпящего крах Международного банка Азербайджана настолько велики, что являются угрозой для всей банковской системы страны.
Всемирно известный шансонье и благотворитель Шарль Азнавур вновь прибыл в Ереван.