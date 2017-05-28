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Гигантское колесо обозрения открылось в Китае

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(0:31 / 4.19Mb / просмотров видео: 795)
RUPTLY
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Самое большое в мире колесо обозрения, не имеющее спиц, открылось в городе Вэйфан провинции Шаньдун (КНР). Смотрите на видео, как выглядит сооружение.



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