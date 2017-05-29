День военного автомобилиста

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Ансамбль "Амцабз" потряс Москву огнем танца На сцене московского Мюзик-холла с юбилейным концертом выступил детский московский ансамбль танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба. Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на концерте и пообщался с гостями и руководителем ансамбля. 15

Художницу из Абхазии вынудили участвовать инкогнито в ереванской выставке В международной выставке картин ARvesT Expo 2017 Yerevan, которая проходила в Ереване с 23 по 29 мая, принимала участие художница из Абхазии Екатерина Гуськова. 64