День военного автомобилиста

Министерство сельского хозяйства Абхазии продолжает весенне-полевые работы в районах республики.
Финал международного вокального проекта "Ты супер!", в котором победила двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба, состоялся в субботу 27 мая в Кремле.
Двенадцатилетняя вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба стала победительницей проекта телеканала НТВ "Ты супер!", финальный концерт которого прошел на сцене Кремлевского дворца в пятницу 26 мая.
Концерт украинской певицы Светланы Лободы сорвали в одесском клубе "Ибица", протестующие в связи с ее выступлением жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией.
На сцене московского Мюзик-холла с юбилейным концертом выступил детский московский ансамбль танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба. Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на концерте и пообщался с гостями и руководителем ансамбля.
В международной выставке картин ARvesT Expo 2017 Yerevan, которая проходила в Ереване с 23 по 29 мая, принимала участие художница из Абхазии Екатерина Гуськова.
О судьбе и жизни Почетного Консула Абхазии в Германии, о гуманитарных грузах, завезенных в блокадную Абхазию, о том, как мир узнавал о Стране Души через западные публикации, книги, ярмарки, созданные немецким журналистом Ойгеном Краммигом, читайте в материале Асиды Квициния.
Парламентская ассамблея НАТО предложила России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.
Аналитики агентства Fitch Ratings спрогнозировали, как проблемы крупнейшего банка Азербайджана отразятся на добывающем секторе.
Подразделения армянских ВС получат новую технику в рамках переоснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
Памятник Виктору Цою появится в Алматы - фигуру известного рок-исполнителя планируется установить на одном из культовых мест города.
Из-за задолженности энергетики планируют отключить электричество в госучреждениях Бишкека, в том числе, в СИЗО–1.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не экономить средства на подготовку и проведение парада ко Дню Независимости.
Латвия доказала, что система квот по приему беженцев не работает, люди, которые бегут от войны, все равно отправляются в Германию.
НАТО наращивает свой контингент в Литве – в страну прибывает около 200 норвежских военнослужащих.
Министр просвещения Молдовы Корина Фусу подала в отставку - на очереди Министерство окружающей среды и вице-премьер по социальным вопросам.
"Уральские авиалинии" самостоятельно отозвали допуски на 15 международных маршрутов, в том числе и в Таджикистан.
Президент Узбекистана подписал указ, разрешающий экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов.
В своем ответе на высылку российских дипломатов из Эстонии Россия будет руководствоваться принципом взаимности.
Парламентская ассамблея НАТО предложила России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами.
Аналитики агентства Fitch Ratings спрогнозировали, как проблемы крупнейшего банка Азербайджана отразятся на добывающем секторе.
Подразделения армянских ВС получат новую технику в рамках переоснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.