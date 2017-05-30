Ураган в Москве: съемки очевидцев

Абхазская делегация во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия впервые приняла участие в XIX Международном фестивале "Интермузей-2017", который проходил с 25 по 29 мая в Москве.

В Абхазии, как и во многих странах, наступила пора школьных каникул, однако школьникам еще предстоят выпускные экзамены. Хорошо ли ты знаешь, как пишутся слова, связанные со школой, на абхазском языке? Проверь свои знания.