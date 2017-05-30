Дети в Париже прочитали Путину стихи Пушкина

Народный ансамбль танца причерноморских адыгов-шапсугов "Шапсугия" выступил с национальными адыгскими и танцами народов Кавказа.
Собираемость платежей в 2016 году составила почти 59 процентов, что на четыре процента выше в сравнении с предыдущим годом, об этом президенту Абхазии сказал руководитель РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария.
Итогами работы Русского Государственного театра драмы Абхазии имени Фазиля Искандера за 2016 год и планах на ближайшее будущее поделился Гендиректор театра Ираклий Хинтба на пресс-конференции АГТРК во вторник 30 мая.
По версии следствия, самолет упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища. По предварительным данным, отказал один из двигателей.
Народный ансамбль танца причерноморских адыгов-шапсугов "Шапсугия" выступил с национальными адыгскими и танцами народов Кавказа.
В футбольном однодневном турнире, посвященном памяти Героя Абхазии Гиви Агрба, примут участие четыре юношеские команды из Сухума, Гудауты и Нового Афона.
Собираемость платежей в 2016 году составила почти 59 процентов, что на четыре процента выше в сравнении с предыдущим годом, об этом президенту Абхазии сказал руководитель РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария.
Жюри республиканского конкурса детского рисунка "Счастливое детство" определило своих победителей.
Блогер Александр Лапшин встретился со своей матерью Беллой Лапшиной в медпункте первого Бакинского следственного изолятора.
ОБСЕ намерена найти новые возможности сотрудничества с Арменией после закрытия офиса в Ереване в августе этого года, заявил генсек организации.
Массовое списание денег с карт клиентов «Казкоммерцбанка» произошло в Казахстане – причиной стал технический сбой.
Уголовное дело, заведенное на депутатов Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова, ранее занимавших посты премьера и главы Минфина, поступило в ГКНБ.
Президент Беларуси в очередной раз переизбран главой Национального олимпийского комитета республики.
ЕС снимает ограничения на производство сахара, и Латвия получает шанс возродить сахарную отрасль, «убитую» десять лет назад тем же Евросоюзом.
Литва направит представителя в Италию, где он будет рассказывать мигрантам о стране, ценах, уровне жизни и возможностях заработка.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подписавшие указы о высылке российских дипломатов чиновники, должны уйти в отставку.
Активная силовая фаза учений "Душанбе-Антитеррор-2017" стартовала в граничащих с Афганистаном районах Таджикистана.
GM Uzbekistan совместно с казахстанской компанией AllurGroup приступило к серийному выпуску модели Ravon Nexia R3 в Казахстане.
Около 8700 мигрирующих лягушек было спасено от гибели в Эстонии – акция по спасению земноводных проводится шесть лет подряд.
Жюри республиканского конкурса детского рисунка "Счастливое детство" определило своих победителей.
Блогер Александр Лапшин встретился со своей матерью Беллой Лапшиной в медпункте первого Бакинского следственного изолятора.
ОБСЕ намерена найти новые возможности сотрудничества с Арменией после закрытия офиса в Ереване в августе этого года, заявил генсек организации.