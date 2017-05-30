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Дети в Париже прочитали Путину стихи Пушкина

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(1:13 / 7.96Mb / просмотров видео: 213)
RUPTLY
© RUPTLY.

Президент России Владимир Путин после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном посетил Российский духовно-культурный центр, расположенный на набережной Бранли в Париже. Глава российского государства также побывал на занятиях в классах русского языка.



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