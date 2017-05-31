Кадры взрыва в центре Кабула

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"Ходячие солнышки": что думают о блондинках в Абхазии Во всемирный день блондинок корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба узнал у жителей и гостей Сухума, что они думают о белокурых представительницах прекрасной половины человечества. 69

Гудаутская "Рица" стала победителем турнира памяти Гиви Агрба В футбольном однодневном турнире, посвященном памяти Героя Абхазии Гиви Агрба, приняли участие четыре юношеские команды из Сухума, Гудауты и Нового Афона. 39