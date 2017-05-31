Кадры взрыва в центре Кабула

Во всемирный день блондинок корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба узнал у жителей и гостей Сухума, что они думают о белокурых представительницах прекрасной половины человечества.
Около двухсот детей Абхазии пригласили на праздник ко Дню защиты детей российские военные на свою базу в Гудауте.
Двухдневный тур с ночевкой для 55 детей из многодетных семей Очамчырского и Гулрыпшского районов организовала ко Дню защиты детей БОО "Киараз".
Фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" атаковали крылатыми ракетами "Калибр" объекты, запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии.
Во всемирный день блондинок корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба узнал у жителей и гостей Сухума, что они думают о белокурых представительницах прекрасной половины человечества.
В футбольном однодневном турнире, посвященном памяти Героя Абхазии Гиви Агрба, приняли участие четыре юношеские команды из Сухума, Гудауты и Нового Афона.
Около двухсот детей Абхазии пригласили на праздник ко Дню защиты детей российские военные на свою базу в Гудауте, как развлекались ребята в условиях "далеких от боевых" в материале Роберта Джопуа.
Президент Южной Осетии примет участие Петербургском международном экономическом форуме, где обсудит привлечение инвестиций в республику.
Североатлантический альянс проводит оценочные учения с вооруженными силами Азербайджана для подтверждения сертификата НАТО «Готов к бою».
Армения является некоей «экзотикой» для россиян, поэтому интерес к стране, как туристическому направлению, растет.
Здание казахстанского посольства в Кабуле пострадало в результате теракта, даже несмотря на то, что находится в двух километрах от эпицентра взрыва.
Парламент Кыргызстана одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша – дело за подписью президента.
Внешний госдолг Беларуси с начала года продолжает расти и уже приблизился к 14 миллиардам долларов.
Президент Латвии Раймондс Вейонис собирается актуализировать вопрос о предоставлении гражданства детям неграждан в момент рождения.
Хакеры опубликовали фотографий обнаженных пациентов литовской клиники пластической хирургии и требуют выкуп – полиция разбирается.
Мэр Кишинева, помещенный судом под домашний арест, замечен на улицах молдавской столицы разъезжающим на личном авто.
Срок постановки на учет иностранцев в российских городах, где пройдут матчи Кубка конфедераций, с 1 июня по 12 июля 2107 года сокращен до одних суток.
На участке Ходжасаят в узбекской Бухаре началось эксплуатационное бурение казоконденсатного месторождения.
В Эстонии, несмотря на позднюю весну, резко возросла заболеваемость гриппом – жертвами вируса стали уже четыре человека.
Президент Южной Осетии примет участие Петербургском международном экономическом форуме, где обсудит привлечение инвестиций в республику.
Североатлантический альянс проводит оценочные учения с вооруженными силами Азербайджана для подтверждения сертификата НАТО «Готов к бою».
Армения является некоей «экзотикой» для россиян, поэтому интерес к стране, как туристическому направлению, растет.