Испытания системы ПРО в США

Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 по сентябрь 2015 года, после чего проводилась организация и расстановка библиотечного фонда.
Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума с руководителями международных информационных агентств.
Во всемирный день блондинок корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба узнал у жителей и гостей Сухума, что они думают о белокурых представительницах прекрасной половины человечества.
Как минимум 90 человек погибли, еще 380 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана в Кабуле. Взрыв прогремел в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
В Международный день защиты детей в одном из фастфудов Сухума обычное для таких заведений лакомство – жареная картошка, стало на один день особенным угощением, о том, как это возможно, читайте в материале Амры Амичба.
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал Sputnik о возникших трудностях первой бесплатной вспашки земель для крестьян.
Государственное управление Абхазии по транспорту и Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР заключили договор о сотрудничестве.
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Сейм Литвы запретил продажу алкоголя лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, если только это не предписывает должность.
Посол Молдовы в России рассказал, когда сотрудники молдавского посольства покинут Москву.
Гражданам Таджикистана следует воздержаться от поездки в ряд городов России в связи с временным ужесточением миграционного контроля.
Не все мигранты оказались готовы к запрету на работу водителем, без водительского удостоверения российского образца.
Утверждение президента Эстонии о том, что никто "не хочет проснуться и ощутить себя жителем Российской Федерации" уже опровергнуто.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента Республики Сербской Милорада Додика в гости.
Подготовка к азербайджанскому этапу гонок «Формулы-1» доставляет неудобство жителям Баку – их просят не оставлять авто вдоль будущей трассы.
Правительство Армении продлило срок действия закона об освобождении уклонистов от уголовной ответственности.