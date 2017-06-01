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Трансляция завершена: встреча Путина с главами СМИ на ПМЭФ

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Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума с руководителями международных информационных агентств.



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