Трансляция завершена: встреча Путина с главами СМИ на ПМЭФ

Во всемирный день блондинок корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба узнал у жителей и гостей Сухума, что они думают о белокурых представительницах прекрасной половины человечества.
Как минимум 90 человек погибли, еще 380 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана в Кабуле. Взрыв прогремел в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
Около двухсот детей Абхазии пригласили на праздник ко Дню защиты детей российские военные на свою базу в Гудауте.
Двухдневный тур с ночевкой для 55 детей из многодетных семей Очамчырского и Гулрыпшского районов организовала ко Дню защиты детей БОО "Киараз".
Делегация Министерства экономики Республики Абхазия принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме 2017 (ПМЭФ), который проходит с 1 по 3 июня в северной столице России.
Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 года по сентябрь 2015 года, после чего проводилась организация и расстановка библиотечного фонда.
Советник президента Абхазии Владимир Зантария в эфире радио Sputnik рассказал об итогах расширенного заседания Государственного комитета Абхазии по государственной языковой политике.
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии подняты по тревоге в ходе проверки боеготовности частей Южного военного округа.
Азербайджан обладает достаточным объемом ресурсов, чтобы закрыть внешние долги терпящего крах Международного банка, заявляют эксперты.
Кабинет министров Армении полностью сформирован – глава государства Серж Саргсян назначил последних четырех министров.
Sputnik подготовил краткий навигатор по международной выставке ЭКСПО, которая на днях стартует в столице Казахстана.
В Кыргызстане зарегистрирован рекордный объем денег, находящихся в обращении у населения, причем в национальной валюте.
Гражданам Беларуси, работающим водителями в транспортных компаниях России, придется получать российские права, несмотря на Союзное государство.
МИД России считает законопроект об увеличении штрафов за нарушение закона о государственном языке, проявлением крайнего национализма.
Литовские экономисты опубликовали прогноз по ситуации, при которой все эмигранты вернутся на родину. Весьма неутешительный.
Почему граждане республики стремятся покинуть родину, и есть ли способ остановить эту тенденцию, рассказывает социолог.
Исламское государство наращивает свое присутствие в Афганистане для нападения на Россию через Таджикистан и другие страны региона.
Узбекистан призывает беречь Амударью и Сырдарью, а также другие реки, входящие в бассейн Аральского моря и являющиеся единой экосистемой.
В День защиты детей во всех полицейских машинах Эстонии помимо служителей закона будет находиться и плюшевый мишка.
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии подняты по тревоге в ходе проверки боеготовности частей Южного военного округа.
Азербайджан обладает достаточным объемом ресурсов, чтобы закрыть внешние долги терпящего крах Международного банка, заявляют эксперты.
Кабинет министров Армении полностью сформирован – глава государства Серж Саргсян назначил последних четырех министров.