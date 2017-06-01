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Cкульптуры животных из LEGO представили в бельгийском зоопарке

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APTN
APTN

В бельгийском зоопарке посетителям представили из конструктора LEGO скульптуры разнообразных животных и насекомых.

Всего выставили 28 конструкций, среди которых царь зверей лев, любимая многими божья коровка и даже вымершая птица додо. 



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