Cкульптуры животных из LEGO представили в бельгийском зоопарке

Всего выставили 28 конструкций, среди которых царь зверей лев, любимая многими божья коровка и даже вымершая птица додо.
Всего выставили 28 конструкций, среди которых царь зверей лев, любимая многими божья коровка и даже вымершая птица додо.
В международный день защиты детей, в столице страны прошли развлекательные акции для детей и их родителей, организованные комитетом по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума и Госкомитетом Абхазии по молодежной политике.
Впервые в Абхазии Национальная библиотека имени Ивана Папаскир провела фестиваль "Библионочь", призванный привлечь внимание к книге.
Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии велся с августа 2012 по сентябрь 2015 года, после чего проводилась организация и расстановка библиотечного фонда.
Соединенные Штаты произвели во вторник первое успешное испытание нового типа противоракетной системы, перехватившей учебную цель над Тихим океаном. Тест происходил в условиях, близких к боевым.
В международный день защиты детей, в столице страны были организованы различные развлекательные акции для маленьких непосед и их родителей. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава лично в них не участвовал, но сумел окунуться в далекое детство в своих воспоминаниях.
Впервые в Абхазии Национальная библиотека имени Ивана Папаскир провела фестиваль "Библионочь", призванный привлечь внимание к книге.
В июне на сценах Абхазского и Русского драмтеатров Сухума будут показаны курсовые спектакли абхазской группы Театрального института имени Щукина "Игроки" по пьесе Гоголя и "Софичка" по повести Искандера.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента Республики Сербской Милорада Додика в гости.
Подготовка к азербайджанскому этапу гонок «Формулы-1» доставляет неудобство жителям Баку – их просят не оставлять авто вдоль будущей трассы.
Правительство Армении продлило срок действия закона об освобождении уклонистов от уголовной ответственности.
Политолог Данияр Ашимбаев попытался объяснить сложные моменты положения о Национальном пантеоне в Казахстане.
Позади остались Соединенные Штаты и Поднебесная, впереди – Исландия и Новая Зеландия. Кыргызстан занял 111-е место в рейтинге миролюбия.
Беларусь готова к упрощению визового режима со странами Евросоюза, но все же есть одна загвоздка.
На одном из рижских предприятий полиция обнаружила подпольный завод по производству кофе известных марок.
Сейм Литвы запретил продажу алкоголя лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, если только это не предписывает должность.
Посол Молдовы в России рассказал, когда сотрудники молдавского посольства покинут Москву.
Гражданам Таджикистана следует воздержаться от поездки в ряд городов России в связи с временным ужесточением миграционного контроля.
Не все мигранты оказались готовы к запрету на работу водителем, без водительского удостоверения российского образца.
Утверждение президента Эстонии о том, что никто "не хочет проснуться и ощутить себя жителем Российской Федерации" уже опровергнуто.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента Республики Сербской Милорада Додика в гости.
Подготовка к азербайджанскому этапу гонок «Формулы-1» доставляет неудобство жителям Баку – их просят не оставлять авто вдоль будущей трассы.
Правительство Армении продлило срок действия закона об освобождении уклонистов от уголовной ответственности.