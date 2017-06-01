Cкульптуры животных из LEGO представили в бельгийском зоопарке

В международный день защиты детей, в столице страны были организованы различные развлекательные акции для маленьких непосед и их родителей. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава лично в них не участвовал, но сумел окунуться в далекое детство в своих воспоминаниях.

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