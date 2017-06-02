17:56 02 Июня 2017
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Трансляция завершена: пленарное заседание ПМЭФ

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Сегодняшнее пленарное заседание традиционно станет ключевым событием форума. Как завялено в программе, в его ходе будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня, а также ряд других актуальных вопросов.



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