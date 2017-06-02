"Жигули" за 3,5 миллиона рублей

Сегодняшнее пленарное заседание традиционно станет ключевым событием форума. Как завялено в программе, в его ходе будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня, а также ряд других актуальных вопросов.
В международный день защиты детей в столице страны прошли развлекательные акции для детей и их родителей, организованные комитетом по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума и Госкомитетом Абхазии по молодежной политике.
Впервые в Абхазии Национальная библиотека имени Ивана Папаскир провела фестиваль "Библионочь", призванный привлечь внимание к книге.
В бельгийском зоопарке посетителям представили из конструктора LEGO скульптуры разнообразных животных и насекомых.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством и членами национальной сборной по футболу перед отъездом на Чемпионат Европы по футболу ConIFA.
Победительница международного проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.
В Москве абхазской диаспорой создано благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
Анатолий Бибилов рассказал когда и при каких условиях возможен референдум о вхождении Южной Осетии в состав России.
В Азербайджане начали фильтровать интернет в школах, чтобы учащиеся не имели доступа к сайтам радикального характера.
Иранские режиссеры решили обойти законы шариата и пригласили для съемок сцен, где появляются женщины с непокрытой головой, армянок.
Совместным решением президентов Казахстана и России назначен новый глава города Байконур – Константин Бусыгин.
Всемирный банк советует Кыргызстану поднять тарифы на электроэнергию, поскольку долги энергетического сектора составляют 20 процентов от ВВП.
Латвийский проект «Наивные путешественники» после Украины и России взял курс на Беларусь – первые впечатления уже есть.
Для отключения от энергосистем России и Белоруссии до 2025 года странам Балтии необходимо построить новую электростанцию.
Литовские пограничники сняли с поезда Калининград-Москва четырех российских военных в штатском, назвав их отрядом.
Молдавские депутаты отказались заслушать главу МИДа и руководителя Службы информации и безопасности по высылке российских дипломатов.
Задержанные в Москве в конце мая уроженцы Узбекистана, Таджикистана и России планировали взорвать ресторан и станцию метро «Теплый стан».
Компания GM Uzbekistan запустила электронную очередь для борьбы с «шапками» – незаконными доплатами за получение авто вне очереди.
Русскоязычное население в Эстонии живет обособленно, селится в районах похуже и не имеет возможности купить дорогие квартиры.
Анатолий Бибилов рассказал когда и при каких условиях возможен референдум о вхождении Южной Осетии в состав России.
В Азербайджане начали фильтровать интернет в школах, чтобы учащиеся не имели доступа к сайтам радикального характера.
Иранские режиссеры решили обойти законы шариата и пригласили для съемок сцен, где появляются женщины с непокрытой головой, армянок.