Кадры эвакуации людей с рок-фестиваля из-за угрозы взрыва

Победительница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба дала свою первую пресс-конференцию в пресс-центре Sputnik Абхазия 3 июня.
Победительница международного проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба прилетела на родину из Крыма после финала "Детской Новой волны" 2 июня.
Житель Тольятти, который планирует продать коллекционную версию "Жигулей 21033" за 3,5 миллиона рублей, рассказывает, что у машины очень маленький пробег, идеальная сохранность, и сейчас это фактически коллекционный экземпляр.
Сегодняшнее пленарное заседание традиционно станет ключевым событием форума. Как завялено в программе, в его ходе будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня, а также ряд других актуальных вопросов.
Абхазский спортсмен Батал Чежия выступил на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону 3 июня.
Перед финальным матчем Лиги чемпионов между итальянским"Ювентусом" и испанским "Реалом" Sputnik провел опрос какую из команд будут поддерживать в решающей игре сухумчане.
Победительница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба дала свою первую пресс-конференцию в пресс-центре Sputnik Абхазия 3 июня.
С начала года Красный Крест, выступая в роли посредника, перевез из Южной Осетии на лечение в грузинские клиники 120 пациентов.
Максимальные возможности поставок газа по Южному газовому коридору выше, чем проектные, и могут доходить до 60 миллиардов кубометров в год.
Завершилось предварительное следствие в отношении обвиняемых по уголовному делу о захвате здания ППС в Ереване.
Очередной раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в Астане 12-13 июня.
Президент Кыргызстана подписал изменения в Закон «О средствах массовой информации», устанавлювающий ограничения на участие иностранцев в СМИ.
В Минобороны рассказали о замысле учений «Славянское братство-2017», в котором примут участие бойцы из Беларуси, России и Сербии.
В Латвии проходят выборы в местные органы власти. Главная интрига - станет ли этнический русский Нил Ушаков в третий раз мэром Риги.
Генеральный консул Литвы в казахстанской Алма-Ате Рягимантас Яблонскас уличен в махинациях с визами.
Министерство окружающей среды Молдовы продлило ограничения на охоту - разрешенными для добычи остались только два вида животных.
Всемирный банк профинансирует проект по реабилитации Нурекской ГЭС в Таджикистане в объеме 225,7 миллиона долларов.
Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сократила полеты в Таджикистан из-за малого количества пассажиров перелеты стали убыточными.
Силы обороны Эстонии зарегистрировали 76 случаев нанесения ущерба за время учений НАТО «Весенний шторм».
С начала года Красный Крест, выступая в роли посредника, перевез из Южной Осетии на лечение в грузинские клиники 120 пациентов.
Максимальные возможности поставок газа по Южному газовому коридору выше, чем проектные, и могут доходить до 60 миллиардов кубометров в год.
Завершилось предварительное следствие в отношении обвиняемых по уголовному делу о захвате здания ППС в Ереване.