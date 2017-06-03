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Кадры эвакуации людей с рок-фестиваля из-за угрозы взрыва

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Более 90 тысяч посетителей фестиваля Rock am Ring в немецком Нюрнберге (земля Рейнланд-Пфальц) были эвакуированы после сообщений о террористической угрозе.



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