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Выжившая в бойне под Тверью рассказала о трагедии

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RUPTLY
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Выжившая после трагедии в Тверской области, где мужчина застрелил девять человек, рассказала о произошедшем.



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