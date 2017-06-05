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Полная версия интервью Владимира Путина журналистке телеканала NBC News

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NBC News
NBC News

Президент России Владимир Путин дал интервью журналистке телеканала NBC News Мегин Келли. Глава государства ответил на вопросы о выборах в Америке, встрече посла РФ в США с зятем Трампа и о нынешней ситуации в России. Смотрите полную версию беседы.



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