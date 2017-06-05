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Гонки на тракторах Bizon Track Show в Ростове-на-Дону

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(2:07 / 17.29Mb / )
AP Photo
© AP Photo.

Около 30000 зрителей пришли на тракторную гонку Bizon Track Show 2017 в Ростове-на-Дону. 28 водителей проехали 15 км по грязи, песку и лужам.



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