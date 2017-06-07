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Спуск с Эйфелевой башни по зип-линии

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AP
AP

В Париже любители экстрима спускаются на тросе с Эйфелевой башни. Высота спуска - 122 метра, а длина трассы - 800 метров. Весь полет занимает одну минуту, при этом человек развивает скорость до 100 км/ч.



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