20:23 07 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Пятиметровый крокодил

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:47 / 6.17Mb / )
RUPTLY
© RUPTLY.

Крокодила длиной более пяти метров обнаружили жители деревни Тибботувава в Шри-Ланке. Смотрите на видео, как проходила операция по обезвреживанию и спасению гигантской рептилии.



Еще видео

Главные темы

  • Рауль Хаджимба
    Успеть за 60 минут: Рауль Хаджимба ответил на 10 вопросов

    Пресс-конференция главы государства всегда важное событие в стране. К нему журналисты готовятся особенно, чтобы не упустить возможность задать самый важный вопрос.

    50
  • Премьера спектакля Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски на сцене Дома национальностей
    Усмешка Фазиля на сцене Дворца Национальностей

    В Москве, на сцене Дома национальностей состоялась премьера спектакля "Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски" – по тридцать первой главе третьей книги великого романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Постановка была создана силами выпускников абхазского актерского курса Санкт-Петербургского государственного института культуры.

    21
  • Вручения звания послам благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
    "Полка добра": первая акция послов доброй воли Абхазии

    В пресс-центре Sputnik состоялось вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.

    229

Орбита Sputnik

  • Флаги стран - членов ШОС, архивное фото
    Полмира ШОС

    Принятие в ШОС Индии и Пакистана приведет к тому, что организация объединит порядка 40% населения Земли, заявил Нурсултан Назарбаев.

  • Выдача водительского удостоверения в Москве. Архивное фото
    Право на права

    Запрет на работу в России без прав российского образца противоречит базовым принципам ЕАЭС. Москва предлагает отдельное соглашение.

  • Милицейское оцепление
    Эхо войны

    В гомельской области Беларуси мужчина погиб, подорвавшись на мине времен Великой Отечественной войны.

  • Такси
    Такси по цене автобуса

    Жители латвийских волостей, в которых невыгодно запускать автобус из-за малой загрузки, смогут вызывать себе такси – по цене автобусного билета.

  • Поросячьи бега в Екатеринбурге, архивное фото
    Чума атакует

    Уже вторая по счету вспышка африканской чумы свиней подтвердилась Литве. На сей раз в Паневежской области в приусадебном хозяйстве.

  • Ремонт
    Закон тишины

    В Молдове власти намерены на законодательном уровне прописать время, когда нельзя производить ремонт в жилых и нежилых помещениях.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Чайное дело
Борьба с преступностью: президент назвал цифры
Борьба с преступностью: президент назвал цифры
Путешествие по Сухуму
Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

Соцсети

Sputnikabkhazia