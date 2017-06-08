Рапунцель из Сибири

В Москве прошло 15 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Абхазией.

Около десяти маломерных судов было проверено в ходе совместного рейда в Сухумской бухте в четверг 8 июня.

Вот уже более столетия на Голливудских холмах, что в американском Лос-Анджелесе, работает гигантская фабрика по перемалыванию зеленых дензнаков в высокотехнологичные зрелища. Бюджет каждого из таких зрелищ сопоставим с годовым наполнением казны почти любой африканской страны.