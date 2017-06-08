Рапунцель из Сибири

Около десяти маломерных судов было проверено в ходе совместного рейда в Cухумской бухте в четверг 8 июня.
В пресс-центре Sputnik также состоялось вручение медалей "Посол доброй воли Абхазии" Тенгизу Тарба, Камме Гопия и Илоне Ардзинба.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в среду 7 июня.
Крокодила длиной более пяти метров обнаружили жители деревни Тибботувава в Шри-Ланке. Смотрите на видео, как проходила операция по обезвреживанию и спасению гигантской рептилии.
В Москве прошло 15 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Абхазией.
Около десяти маломерных судов было проверено в ходе совместного рейда в Сухумской бухте в четверг 8 июня.
Вот уже более столетия на Голливудских холмах, что в американском Лос-Анджелесе, работает гигантская фабрика по перемалыванию зеленых дензнаков в высокотехнологичные зрелища. Бюджет каждого из таких зрелищ сопоставим с годовым наполнением казны почти любой африканской страны.
Власти Южной Осетии передали Грузии шестерых ее граждан, которые ранее были задержаны за незаконное пересечение границы.
Парламент Азербайджана рассмотрит изменения в закон «О борьбе с терроризмом» – понятие «террорист» будет расширено.
Армянский парламент обсуждает продажу государственного пакета акций ряда крупнейших предприятий республики, в том числе стратегических.
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур» после годового перерыва.
В соцсетях появилось видео, на котором боевик перед лицом смерти на кыргызском языке просит прощения у матери за то, что отправился воевать за ИГ.
Соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, Беларусь и Россия могут подписать до конца этого года.
Депутат Рижской думы Валдис Гаварс подал в ЦИК просьбу отменить результаты выборов на 38 участках в Риге.
Кабинет министров Литвы в среду признал строящуюся в Беларуси атомную электростанцию угрозой национальной безопасности.
В Молдове растет число мигрантов, выезжающих за границу, что наносит обществу демографический вред и обусловливает социально-экономический спад.
Таджикские депутаты предлагают позволить силовикам беспрепятственно получать информацию о лицах, посещающих экстремистские сайты.
Узбекская делегация в ходе встречи «Кабульский процесс» в столице в Афганистане обсудила вопросы безопасности регионе и мире.
Эстонские депутаты отправились в Минск, чтобы обсудить с коллегами вопросы европейской безопасности и «агрессивное» поведение России.
Власти Южной Осетии передали Грузии шестерых ее граждан, которые ранее были задержаны за незаконное пересечение границы.
Парламент Азербайджана рассмотрит изменения в закон «О борьбе с терроризмом» – понятие «террорист» будет расширено.
Армянский парламент обсуждает продажу государственного пакета акций ряда крупнейших предприятий республики, в том числе стратегических.