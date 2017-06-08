"Тяп-ляп" нельзя: в АГУ обсуждали будущее абхазской медицины

Представители Башкирского государственного медицинского университета встретились с ректоратом и студентами Абхазского государственного университета и обсудили вопросы учебно-образовательного процесса обучения студентов, интернов и клинических ординаторов в Башкирии.

Делегацию из БГМУ возглавлял Валентин Павлов – известный уролог, член президиума учебно-методического объединения медицинских и фармацевтических вузов в России, председатель учебно-методического совета по медико-биологическим специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика.

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