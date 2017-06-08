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"Тяп-ляп" нельзя: в АГУ обсуждали будущее абхазской медицины

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Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Валентин Павлов и ректор Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия подписали договор о сотрудничестве между вузами 8 июня.

Представители Башкирского государственного медицинского университета встретились с ректоратом и студентами Абхазского государственного университета и обсудили вопросы учебно-образовательного процесса обучения студентов, интернов и клинических ординаторов в Башкирии.

Делегацию из БГМУ возглавлял Валентин Павлов – известный уролог, член президиума учебно-методического объединения медицинских и фармацевтических вузов в России, председатель учебно-методического совета по медико-биологическим специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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