Твердо ходить: Фатима Габелия рассказала о недуге дочери

Сбор средств для Камиллы Брандзия, страдающей врожденным вывихом бедра, начал фонд "Ашана", рассказала представитель фонда Мактина Джинджолия.

"Камилла Брандзия родилась с врожденным вывихом бедра. Каждый ее шаг, каждое движение сопровождаются сильными болями. Ее родители обратились к нам за помощью. Для проведения операции необходимо собрать 260 тысяч рублей", — сказала Джинджолия.

По словам мамы Камиллы Фатимы Габелия, о диагнозе врачи сообщили ей сразу после рождения девочки, но последствия врожденной патологии стали проявляться тогда, когда она начала делать первые шаги.

"Когда ей было около двух лет, врачи наложили гипс, но его через два дня пришлось снять, потому что Камилла не выдержала: она нервничала, кусала себя, плакала беспрерывно. Сейчас ей четыре года. Она сильно хромает и не может долго ходить, так как ей становится очень больно", — пояснила мама Камиллы.

Джинджолия отметила, что в научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы согласились прооперировать девочку.

Если ребенка не вылечить сейчас, продолжила Джинджолия, то патология может привести к ограничению подвижности сустава и далее к инвалидности.

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