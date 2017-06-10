Дети вручили подарки фанатам из Чили

Мастер-класс "Лапароскопические технологии в урологии, хирургии и гинекологии" в Республиканской больнице Абхазии Sputnik транслировал в прямом эфире для врачей республики.
Для проведения операции четырехлетней Камилле Брандзия, страдающей врожденным вывихом бедра, необходимо 260 тысяч рублей.
Ко Всемирному дню донора крови 14 июня Министерство здравоохранения республики, Госкомитета по молодежной политике и Sputnik Абхазия проводят совместную акцию "Мы одной крови".
Ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Валентин Павлов и ректор Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия подписали договор о сотрудничестве между вузами 8 июня.
Народному артисту Абхазии, лауреату Государственной премии имени Гулиа, основателю ансамбля «Шаратын», балетмейстеру Эдуарду Бебиа 10 июня исполнилось бы 80 лет.
Велопробег, посвященный Дню России, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии, стартовал от столицы к СухумГЭС в субботу 10 июня.
О заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассуждает для Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.