Эвакуация жителей в подмосковном Кратово во время спецоперации

Житель подмосковного поселка Кратово, которого соседи называли "тихоней", в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их найденными в лесу гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Глава МВД сообщил, что четыре спецназовца в ходе противостояния получили легкие ранения.

На место были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии: военный и полицейский грузовики, бронированный автомобиль "Тигр", два бронетранспортера. Дом, в котором укрывался стрелок, во время штурма полицейскими и бойцами спецназа загорелся и выгорел полностью. Подозреваемый покинул дом, но был окружен и несколько часов оказывал сопротивление. Затем его ликвидировали.

По предварительным данным, мужчина использовал оружие времен Великой Отечественной войны. Он находил его в подмосковном лесу и модифицировал, не регистрируя официально.