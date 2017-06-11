Авиашоу в честь 25-летия пилотажной группы "Беркуты"

Зрители увидели фигуры высшего пилотажа на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" и истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.
Зрители увидели фигуры высшего пилотажа на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" и истребителях МиГ-29 и Су-30СМ.
Бойцы Росгвардии после многочасовой спецоперации ликвидировали мужчину, который устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома. Жертвами "кратовского стрелка" стали четыре человека и еще двое были госпитализированы.
Около 20 спортсменов принимают участие в четвертом чемпионате Абхазии по рокфишингу, который открылся в Пицунде 10 июня.
Ученики московской спортшколы в рамках акции "Вежливый фанат" вручили подарки чилийским болельщикам перед товарищеским матчем Россия – Чили. Смотрите на видео, как реагировали на их инициативу иностранные гости.
Мастер-класс "Лапароскопические технологии в урологии, хирургии и гинекологии" в Республиканской больнице Абхазии Sputnik транслировал в прямом эфире для врачей республики.
В день закрытия Чемпионата Европы по версии ConIFA главный тренер национальной сборной Абхазии Беслан Аджинджал ответил на вопросы журналистов.
О разных временах Новоафонского монастыря - одного из мощнейших центров христианства в Абхазии, читайте в материале Арифы Капба.
Четвертый чемпионат Абхазии по рокфишингу, одному из популярнейших сегодня в мире видов рыбалки, открылся в Пицунде 10 июня.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.