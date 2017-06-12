Рекордная пицца Маргарита длиной 1.9 км

О премьере нового спектакля "Примадонны" рассказали на пресс-конференции в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 июня.
Президентом Федерации всестилевого каратэ Абхазии был избран обладатель черного пояса каратэ-до, депутат Парламента Ахра Абухба.
Авиационная группа высшего пилотажа "Беркуты" отпраздновала свое 25-летие грандиозным шоу в Торжке Тверской области.
Бойцы Росгвардии после многочасовой спецоперации ликвидировали мужчину, который устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома. Жертвами "кратовского стрелка" стали четыре человека и еще двое были госпитализированы.
В финале турнира "Лига надежды" юные абхазские спортсмены уступили команде "Черноморец" из города Сочи.
Начальник Коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба рассказал Sputnik о работах по устранению последствий ливневых дождей в столице.
Пресс-конференция, посвященная премьере нового спектакля "Примадонны", прошла в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 июня.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.
Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.
Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.
Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».
В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.
В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.
Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.
В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.
Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.
В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.
Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.