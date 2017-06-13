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Фрагменты документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

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Associated Press
Associated Press

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.



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