Фрагменты документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

Спиннер (Fidget Spinner) — это гаджет для пальцев, в центре которого расположен подшипник, а по краям кольца. Чтобы привести игрушку в действие, необходимо ее двумя пальцами держать за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Спиннер вращается вокруг своей оси.