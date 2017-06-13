Фрагменты документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

С пятью очками сборная Абхазии вышла в полуфинал ЧЕ ConIFA, где уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти. В матче за третье место национальная сборная Абхазии уступила команде Секейского Края со счетом 1:3.
Спиннер (Fidget Spinner) — это гаджет для пальцев, в центре которого расположен подшипник, а по краям кольца. Чтобы привести игрушку в действие, необходимо ее двумя пальцами держать за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Спиннер вращается вокруг своей оси.
В восточной части Лос-Анджелеса приготовили самую длинную в мире пиццу. Рекордное блюдо побило рекорд Италии, который был установлен лишь в прошлом году.
О премьере нового спектакля "Примадонны" рассказали на пресс-конференции в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 июня.
Ткуарчал остался без воды после того, как в понедельник 12 июня из-за ливневых дождей в горах обвалился грунт и перекрыл реку, обеспечивающую город водой.
Благотворительная организация общественная "Киараз" с 2017 года запустила акцию "Вода", цель которой улучшение санитарно-гигиенических условий в домах многодетных семей.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа и заместитель директора Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз рассказали Sputnik о турпотоке в начале курортного сезона.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.
Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".
Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.
Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.
Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.
Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.
Российские власти сняли запрет на въезд в страну для более 100 тысяч граждан Таджикистана.
Правительства Узбекистана и Афганистана готовят соглашение о торговле и сотрудничестве в области транзита, это позволит увеличить взаимный товарооборот между странами.
Новый министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте оказался в центре мошеннического скандала.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.