Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.
С пятью очками сборная Абхазии вышла в полуфинал ЧЕ ConIFA, где уступила команде Падании в серии послематчевых пенальти. В матче за третье место национальная сборная Абхазии уступила команде Секейского Края со счетом 1:3.
Спиннер (Fidget Spinner) — это гаджет для пальцев, в центре которого расположен подшипник, а по краям кольца. Чтобы привести игрушку в действие, необходимо ее двумя пальцами держать за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Спиннер вращается вокруг своей оси.
В восточной части Лос-Анджелеса приготовили самую длинную в мире пиццу. Рекордное блюдо побило рекорд Италии, который был установлен лишь в прошлом году.
Министр по налогам и сборам Даур Курмазия провел пресс-конференцию, где рассказал о текущей работе ведомства, связанной с курортным сезоном в республике.
В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 14 июня пройдет концерт студентов и выпускников Сухумского государственного училища культуры, которое отмечает свой 60-летний юбилей.
Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower, на место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.
Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".
Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.
Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.
Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.
Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.
Российские власти сняли запрет на въезд в страну для более 100 тысяч граждан Таджикистана.
Правительства Узбекистана и Афганистана готовят соглашение о торговле и сотрудничестве в области транзита, это позволит увеличить взаимный товарооборот между странами.
Новый министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте оказался в центре мошеннического скандала.
На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева
С начала текущего года в Азербайджан прибыло около одного миллиона туристов.
Правительство Армении планирует сократить число служебных автомашин в стране.