Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.