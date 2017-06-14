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Мощный пожар в 24 этажном жилом доме в Лондоне

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Комиссар лондонской пожарной службы сообщил о наличии жертв в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в британской столице. Число погибших в пожаре пока не уточняется.



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