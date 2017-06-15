Многие объекты не восстанавливаются: Госкомимущество расторгает договора

Председатель госкомитета Вахтанг Пипия рассказал, что в Абхазии более 26 объектов, которые приватизированы, но не восстанавливаются.

"Собственники получили письма, в которых мы требуем срочного рассмотрения проектов восстановления и дальнейшего запуска. Государство заинтересовано в этом, в первую очередь потому, что в бюджет должны поступать какие-то отчисления от этих объектов", — сказал Пипия.

Он сообщил об объектах, с владельцами которых расторгнуты договоры.

По информации главного специалиста отдела приватизации Асмат Амичба, с 2001 по 2016 год включено в перечень 1972 объекта, из них приватизировано 1057. Муниципальной собственности – 875 объектов, республиканской собственности приватизировано 182 объекта.

За весь период во внебюджетный фонд приватизации перечислено более 900 миллионов рублей.

Наиболее распространенная форма приватизации — прямая продажа. Но нынешний закон "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" исключает такую форму приватизации.

Госкомитет по приватизации считает необходимым внести в закон ряд изменений. В самое ближайшее время Госкомитет направит конкретные предложения в Парламент Абхазии.

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