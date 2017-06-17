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Кот-оракул предсказал РФ первую победу в Кубке конфедераций

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Выбранный оракулом футбольного Кубка конфедераций кот Ахилл из Эрмитажа сделал свой прогноз на матч между сборными России и Новой Зеландии. Смотрите на видео, как пушистый предсказатель выбирал победителя.

Белоснежный кот Ахилл, ставший официальным живым оракулом стартующего в Санкт-Петербурге футбольного Кубка конфедераций, сделал прогноз на результат первого матча с участием российской сборной и команды Новой Зеландии. Из двух мисочек с кормом он выбрал ту, возле которой  стоял российский триколор.

При этом Ахилл не притронулся  к самому корму, хотя именно он по замыслу организаторов должен был привлечь животное к одной из мисок.

Cреди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный. Это полуторагодовалый белоснежный Ахилл, живущий в Зимнем дворце с рождения. У кота врожденная глухота, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к выбору, анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

 



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