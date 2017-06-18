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Теракт в Боготе. Кадры

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RUPTLY
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Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса заявил, что взрыв в торговом центре был террористической атакой.

 

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, в свою очередь, приказал провести расследование в связи с инцидентом и выразил свои соболезнования жертвам.



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