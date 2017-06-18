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Наводнение в Чили

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RUPTLY
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Четыре человека погибли, около трех тысяч остались без крова в результате проливных дождей и снегопадов, обрушившихся на центральные и южные районы Чили.



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