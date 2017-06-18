Наводнение в Чили

Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса заявил, что взрыв в торговом центре был террористической атакой.
Выбранный оракулом футбольного Кубка конфедераций кот Ахилл из Эрмитажа сделал свой прогноз на матч между сборными России и Новой Зеландии. Смотрите на видео, как пушистый предсказатель выбирал победителя.
Американский эсминец столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин, к юго-западу от японского города Йокосука.
Бывший министр экономики, президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба создал общественную организацию по охране памятников и организовал бесплатные экскурсии для детей по столице Абхазии.
В международный день медработника, детские врачи Абхазии рассказали корреспонденту Sputnik об особенностях и сложностях работы с детьми, о том, как завоевать доверие юного пациента, о распространенных болезнях и методах лечения.
13 июня 2017 года прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Астамура Северьяновича Джопуа 1981 года рождения.
Не менее 24 человек стали жертвами авиаудара на севере Йемена. Удару подвергся рынок Аль-Машнак, когда там находились мирные жители.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.
Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана намерено запретить ношение никаба и паранджи.
В Кремле рассказали, о чем поговорят президенты России и Кыргызстан в ходе визита кыргызсткого лидера в Москву.
Переговоры о проведении в белорусской столице II Европейских игр вышли на финишную прямую.
Одним из ключевых условий приема на работу в латвийские отели становится знание русского языка.
Госдеп США будет финансировать русскоязычные СМИ в Латвии, Литве и Эстонии, для того чтобы русские в регионе думали «правильно».
Молдавские метеорологи прогнозируют в республике ливневые дожди, которые несут серьезную угрозу.
Таджикистан вошел в пятерку лидеров по доле пользователей, чьи смартфоны подверглись атакам банковской троянской программы.
Компания «Узбекнефтегаз» планирует реализовать ряд проектов по добыче углеводородов на шельфе в Азербайджане и Туркменистане.
В столице Эстонии проходит эксперимент мастеров граффити, в результате которого многие улицы и дома Таллинна получат совершенно новый облик.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.