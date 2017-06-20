Президент Южной Осетии рассказал, что думает о Sputnik

Sputnik Южная Осетия

Sputnik отмечает двухлетие со дня работы в медийном пространстве Южной Осетии. По этому случаю в пресс-центре агентства состоялось подведение итогов. Поздравить коллектив агентства пришли президент Анатолий Бибилов, спикер парламента Петр Гассиев, журналисты и друзья Sputnik.

"Я всех вас поздравляю, два года — это не очень много, но вы провели объемную работу. Ваши проекты нашли очень хороший отклик у населения, например, "Елка доброты", "Герои поневоле" и многие другие. В Южной Осетии, не побоюсь этого слова, Sputnik — единственный независимый ресурс", — подчеркнул глава государства. Президент рассказал, что читает и слушает Sputnik каждый день, следит за новостями и темами, которые освещают журналисты агентства. "Меня давно можно было принять на работу, хотя бы на пол-оклада. Я активный пользователь соцсетей, и вы можете увидеть, что даже моя аватарка в Facebook сделана журналистами Sputnik Южная Осетия. Мы в очень хороших отношениях, но тем не менее я никогда не позволю себе позвонить, чтобы как-то корректировать их работу. Я благодарен им за работу", — сказал Бибилов.



