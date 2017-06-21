Стена Виктора Цоя: поклонники почтили память артиста на Арбате

Надписи, посвященные Цою, на стене дома № 37 на Арбате появились в 1990 году, когда кто-то после известия о гибели популярного исполнителя вывел черным: "Сегодня погиб Виктор Цой". В ответ другой почитатель группы "Кино" написал: "Цой жив".
Надписи, посвященные Цою, на стене дома № 37 на Арбате появились в 1990 году, когда кто-то после известия о гибели популярного исполнителя вывел черным: "Сегодня погиб Виктор Цой". В ответ другой почитатель группы "Кино" написал: "Цой жив".
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция председателя общественной организации "Республиканское общество охраны памятников истории и культуры" Константина Тужба.
Серия благотворительных концертов "Нескучная классика" состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в субботу 24 июня, 26 июня в Государственном концертном зале Пицундского храма.
Постановка "Софички" в РУСДРАМе открыла третий Фестиваль искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" во вторник 20 июня.
Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.19 в понедельник.
О бесплатном занятии йогой на свежем воздухе в Сухуме, о пользе и направлениях учения рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия в Международный день йоги инструктор Ирина Генералова
Общество не доверяет органам охраны правопорядка и не верит в то, что можно добиться справедливости, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба, рассуждая о сложившейся криминогенной ситуации в республике.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция председателя общественной организации "Республиканское общество охраны памятников истории и культуры" Константина Тужба.
Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.
Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства о переименовании аэропорта Астаны в честь главы государства Нурсултана Назарбаева.
В концертном зале Государственного Кремлевского дворца состоялось открытие Дней культуры Кыргызстана в России.
В Беларуси появится военная служба по мобилизации, соответствующие поправки приняла Палата представителей Национального собрания.
Наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии и повышение активности свидетельствует о нежелании западных партнеров отказаться от антироссийского курса.
Невежливое поведение военнослужащих стран НАТО в Прибалтике свидетельствует об оккупационной составляющей политики, считает директор центра стратегической конъюнктуры Иван Павлович Коновалов.
Водителей транспортных средств с иностранными номерами будут штрафовать за отсутствие вовремя купленной виньетки.
Руководство Национального банка Таджикистана приняло решение об изъятии из оборота старых купюр для обновления рынка наличных денежных средств.
Председатель Сената Садык Сафаев назвал Афганистан приоритетным направлением внешней политики Узбекистана.
Генконсульство России в эстонской Нарве запустило для посетителей онлайн-рубрику для ответа на самые популярные вопросы и разъяснения соотечественникам типичных ошибок при оформлении документов.
Россия выделит более трех миллиардов рублей на реализацию инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию Южной Осетии в 2018-2019 годах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с бывшим премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном развитие двусторонних отношений.
Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет позволит построить Армению, о которой все мечтают, считает премьер-министр Карен Карапетян.