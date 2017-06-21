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Стена Виктора Цоя: поклонники почтили память артиста на Арбате

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(1:56 / 14.71Mb / )
Антон Девяткин
Антон Девяткин

Виктору Цою 21 июня исполнилось бы 55 лет. У Стены Цоя в Москве поклонники собрались, чтобы почтить память легенды. Они исполнили лучшие песни артиста.

Надписи, посвященные Цою, на стене дома № 37 на Арбате появились в 1990 году, когда кто-то после известия о гибели популярного исполнителя вывел черным: "Сегодня погиб Виктор Цой". В ответ другой почитатель группы "Кино" написал: "Цой жив".



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