Стена Виктора Цоя: поклонники почтили память артиста на Арбате

Надписи, посвященные Цою, на стене дома № 37 на Арбате появились в 1990 году, когда кто-то после известия о гибели популярного исполнителя вывел черным: "Сегодня погиб Виктор Цой". В ответ другой почитатель группы "Кино" написал: "Цой жив".