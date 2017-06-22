Москвичи зажгли 1418 свечей накануне Дня памяти и скорби

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
На малой сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба 21 июня прошел литературно-музыкальный вечер студентов 3 курса актерского факультета Театрального института имени Бориса Щукина.
Виктору Цою 21 июня исполнилось бы 55 лет. У Стены Цоя в Москве поклонники собрались, чтобы почтить память легенды. Они исполнили лучшие песни артиста.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция председателя общественной организации "Республиканское общество охраны памятников истории и культуры" Константина Тужба.
Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера прошел в рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме юношества в четверг 22 июня.
Работы по расчистке и углублению русла реки Гнилушка в Сухуме, которые проходили 12 дней велись в два этапа.
Презентация проекта MORE, призванного решать актуальные задачи при помощи искусства и творчества, состоялась в Сухуме 22 июня.
Делегации России, Абхазии и Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО.
После церемонии официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона в Баку, главы двух государств побеседовали один на один.
Уроженка Армении Кристина Мкртчян рассказывает, как она возглавила фарфоровую мастерскую Laure Sélignac ("Лор Селиньяк"), являющийся официальным представителем Hermès.
Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили поправки, согласно которым вводится ответственность за указание цены товара не в национальной валюте, а в долларах, евро или рублях.
Недостаточный уровень практического международного сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму может привести к возникновению новых очагов международных и внутренних конфликтов.
К 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией торговый представитель РФ в Беларуси Константин Артюшин рассказал о подробностях торгово-экономического взаимодействия двух стран.
Правительство Латвии отказывается компенсировать недополученные доходы компаниям Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis за отказ от проекта "Северный поток — 2" (Nord Stream 2).
Самолет министра обороны России Сергея Шойгу в среду, возможно, сопровождали истребители ВВС НАТО, поднявшиеся с авиабазы Шяуляй в Литве.
Апрельский снегопад не оказал серьезного влияния на нынешний урожай клубники, ягоды последнего сбора проигрывают по размеру, однако вкус у таких ягод значительно слаще.
Глава Россотрудничества Любовь Глебова заверила, что российский культурный центр может появиться в Худжанде "в ближайшей перспективе".
В Узбекистане надеются, что встречи на полях заседания Экономического совета СНГ станут важным шагом в расширении торгово-экономических и инвестиционных отношений с партнерами.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас предложил дополнить нормы ЕС пятой свободой – свободой передвижения электронных данных.
Делегации России, Абхазии и Южной Осетии на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье выразили серьезную озабоченность углублением взаимодействия Грузии с НАТО.
После церемонии официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона в Баку, главы двух государств побеседовали один на один.
Уроженка Армении Кристина Мкртчян рассказывает, как она возглавила фарфоровую мастерскую Laure Sélignac ("Лор Селиньяк"), являющийся официальным представителем Hermès.