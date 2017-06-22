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Память и скорбь: кадры из архива ВОВ

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РИА Новости.
© РИА Новости.

В этот день 76 лет назад началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил советский народ за Победу над фашизмом.



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