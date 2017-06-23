Ракеты "Калибр" уничтожили объекты ИГ

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Юная певица Барциц: музыка мне не мешает учиться Милена Барциц рассказала Sputnik о своей любви к музыке и песне, которую для нее написал дедушка. 2

Схрон оружия обнаружен в Галском районе Автомат, пулемет и гранатомет изъяты из схрона, обнаруженного в Галском районе российскими пограничниками и абхазскими спецслужбами. 56