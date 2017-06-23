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Ракеты "Калибр" уничтожили объекты ИГ

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Минобороны РФ
Минобороны РФ

Министерство обороны России обнародовало видео пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям террористической организации "Исламское государство".

Удар по боевикам был нанесен из восточной части Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар".

Ракетами были уничтожены пункты управления боевиков и крупные склады оружия в провинции Хама.



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