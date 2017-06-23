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Спиннер из автомобилей

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© Sputnik.

Новосибирские экспериментаторы решили создать спиннер из трех автомобилей. Они разрезали машины и скрепили между собой их кабины. Смотрите на видео, какой спиннер у них получился.



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